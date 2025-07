Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na terceira ronda do ‘major’ de relva londrino, a líder do ranking WTA carimbou o acesso aos ‘oitavos’ diante da 40.º jogadora mundial, com uma vitória por 7-6 (8-6) e 6-4, em duas horas.

Vice-campeã dos primeiros dois Grand Slams da temporada e semifinalista no All England Club em 2021 e 2023, Aryna Sabalenka vai defrontar na próxima ronda a belga Elise Mertens (23.ª).