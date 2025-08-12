O primeiro avião pesado de combate a incêndios florestais Canadair para substituir os que estão inoperacionais chegou ao início da tarde desta terça-feira a Portugal e um segundo chegará "nos próximos dias", avança a empresa que opera estas aeronaves.
"O primeiro avião Canadair de substituição da Avincis aterrou há momentos em Castelo Branco. Trata-se de um Canadair CL-215 com motor a turbina", indicou à Lusa fonte oficial da Avincis, empresa responsável por estas aeronaves pesadas a operar em Portugal no combate aos incêndios.
A mesma fonte indicou também que "o segundo Canadair chegará nos próximos dias".
Recorde-se que ontem os aviões Canadair ficaram desativados e Portugal está a ser apoiado por aeronaves do Reino de Marrocos.
