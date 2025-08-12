Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O primeiro avião Canadair de substituição da Avincis aterrou há momentos em Castelo Branco. Trata-se de um Canadair CL-215 com motor a turbina", indicou à Lusa fonte oficial da Avincis, empresa responsável por estas aeronaves pesadas a operar em Portugal no combate aos incêndios.

A mesma fonte indicou também que "o segundo Canadair chegará nos próximos dias".

Recorde-se que ontem os aviões Canadair ficaram desativados e Portugal está a ser apoiado por aeronaves do Reino de Marrocos.