Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

Votou em Celorico de Basto.

O presidente da República voltou a sublinhar a importância dos fundos europeus, lembrando que “uma parte do PRR é gasta pelas autarquias”, o que justifica “um grande empenho em votar nesta ocasião”. Reforçou ainda que “as eleições locais são as mais importantes”.

Questionado sobre a abstenção, afirmou não estar preocupado, destacando que a campanha foi “muito participada” e que nas últimas eleições se notou “maior participação dos jovens”.

No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha defendido que os fundos europeus — “milhões que não voltam mais” — são “uma razão adicional” para votar nas autárquicas, uma vez que grande parte desses recursos passa pelo poder local.

Luís Montenegro, líder do PSD

Votou na Escola Básica n.º 2 de Espinho, no distrito de Aveiro.

"É um dia muito importante para a nossa democracia", afirmou, sublinhando que estas são eleições em que se decide o "futuro, prosperidade e sucesso do país".

José Luís Carneiro, líder do PS

Votou na Escola Alexandre Herculano, no Porto.

"Apelo a todas as portuguesas e a todos os portugueses que votem, que escolham os seus eleitos locais, porque é com os eleitos locais, das assembleias de freguesia, das assembleias municipais, das câmaras municipais, que nós poderemos contribuir para desenvolver o nosso país".

André Ventura, líder do Chega



Votou na Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa.

"Queria apelar a todos, seja de espectro ou movimento político for, saiam de casa e votem. Este é mesmo um dia importante, nós temos de sair do sofá para concretizarmos a nossa opção em voto. A nossa única arma em democracia é o voto", disse em declarações após a votação.

Manifestou confiança numa diminuição da abstenção. Apelou à participação, lembrando que “a única arma em democracia é o voto” e que “manter uma democracia viva exige votar e fazer escolhas, mesmo quando são de rutura”.

Ventura afirmou ter recebido informações que indicam uma maior afluência às urnas e considerou que os eleitores, especialmente jovens e idosos, estão hoje “mais informados” graças às novas plataformas digitais.

Concluiu dizendo acreditar que estas eleições terão menos abstenção, o que seria “um sinal muito positivo para a democracia”.

Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal

Votou na Escola Básica Cesário Verde, em Oeiras

É muito importante votarem para terem uma palavra a dizer sobre os seus municípios”, afirmou a líder da Iniciativa Liberal . “Não estou a pensar sequer no cenário de ter uma má noite. Acho que vamos ter uma ótima noite”, acrescentou.

Apelou à participação nas eleições autárquicas, lembrando que são um "ato cívico fundamental para o bom funcionamento da democracia" e o momento em que "o poder político está mais próximo das pessoas". E depois de ter esperado cinco minutos para voltar salientou que “é um ótimo sinal ver cada vez mais pessoas a votar e a taxa de abstenção a diminuir”

"As eleições autárquicas são extremamente importantes porque é nelas que o poder político mais se aproxima das pessoas e onde as decisões do dia-a-dia dos municípios mais influenciam as suas vidas. É essencial que as pessoas votem para poderem ter uma palavra a dizer sobre o futuro dos seus concelhos", acrescentou.

Nuno Melo, líder do CDS

Votou na Escola Básica Manoel de Oliveira, no Porto.

"Tudo o que um democrata não quer é a abstenção. A participação democrática é fundamental e desse ponto de vista, até comparativamente com outras eleições aqui [pelo Porto], aparentemente a adesão tem sido grande até este momento", referiu.

Paulo Raimundo, líder do PCP

Votou na Escola Básica de Alhos Vedros, na Quinta Fonte da Prata, no concelho da Moita. O.

"As autárquicas têm esta particularidade, são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja hoje grandes ondas de indecisão", afirmou o líder comunista.

Rui Tavares, líder do Livre

Votou na Escola Básica e Secundária Gil Vicente, em Lisboa.

"Eu diria que para muitas pessoas são as eleições mais importantes, porque aquele problema que a gente vê todos os dias, que nos prejudica todos os dias, do buraco no passeio, à passadeira que impede uma tragédia e que nos resolve um problema sem termos dado por isso quando as coisas correm bem, aquelas coisas que são todos os dias das nossas aldeias, vilas, cidades, bairros, ruas, resolvem-se nestas eleições, ou não se resolvem nestas eleições, por quatro anos", afirmou.

Mariana Mortágua, líder do BE

Votou na Escola Básica nº.1 de Arroios, em Lisboa.

"É muito importante ir votar, isto é um apelo sempre reiterado e repetido neste dia das eleições, mas especialmente nestas eleições autárquicas porque estamos a votar por quem nos governa de forma mais próxima", afirmou.

Élvio Sousa, secretário-geral do JPP

Votou em Santa Cruz, na Madeira.

"O trabalho está feito e compete-me sobretudo consciencializar e apelar a todas as pessoas para exercer esse direito de voto, relembrando que a Constituição lembra sempre e está lá escrito que o poder político pertence ao povo e hoje o poder político está nas mãos dos cidadãos, que têm capacidade eleitoral e está nas mãos do povo", afirmou.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN

Votou em Telheiras, Lisboa

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, elogiou a forte adesão às urnas nas autárquicas, considerando o dia “uma festa da democracia”. Ao votar em Telheiras, lamentou, contudo, que os boletins de voto não estejam disponíveis em braille, apelando a que a situação seja corrigida no próximo ato eleitoral. Sublinhou ainda a importância de os eleitores participarem nas decisões que afetam diretamente o seu dia-a-dia. Dizendo ser "fundamental" que "cada um vote no seu próprio destino".

_