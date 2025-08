Segundo a subconcessão Autoestradas do Baixo Tejo (AEBT), da Brisa, o corte será feito entre as 22:00 de segunda-feira e as 07:00 de terça-feira, no ramo Caparica-Setúbal. O trânsito será desviado pela Rotunda do Centro Sul e ramo Almada-Setúbal.

O IC20 teve obras de alargamento durante 20 meses, passando de três para quatro vias em cada sentido, entre o Centro Sul e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (Caparica), numa extensão de 3,9 quilómetros. A obra terminou em junho.

Agora, quem se desloca da Costa da Caparica em direção a Lisboa tem disponível um túnel e um viaduto, que garantem o acesso direto à zona do denominado 'garrafão' da Ponte 25 de Abril.

Para quem vem de Almada, o acesso alternativo à Rotunda do Centro Sul para a Ponte 25 de Abril faz-se pela Rotunda do Monumento aos Trabalhadores da Indústria Naval - nó do hospital.

Estão também disponíveis novas passagens pedonais com acesso a modalidade suave no nó da Universidade, na zona da área de serviço e estação do Pragal e no nó do Hospital, com elevador para quem tem mobilidade reduzida.

"A Câmara Municipal de Almada congratula-se com o fim das obras do IC20, que constituem uma nova abordagem de mobilidade, e agradece a todos os almadenses e visitantes a forma como lidaram com os constrangimentos nos últimos 20 meses", referiu a autarquia.

Segundo a empresa responsável pela gestão do IC20, a AEBT -- Autoestradas do Baixo Tejo, a obra foi realizada para dar cumprimento a uma obrigação do contrato que prevê que, quando atingisse determinado limite de fluxo diário de circulação, teria de ser feito um aumento no número de vias.