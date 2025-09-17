Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Curso Integrado de Piloto e Gestão de Transporte Aéreo foi desenhado para responder às necessidades do setor, permitindo que estudantes adquiram competências de gestão e, em simultâneo, a qualificação profissional de piloto. A formação combina a base académica da Atlântica com o treino prático da Airways Aviation, reconhecido pelas principais autoridades aeronáuticas, incluindo a EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) e a CASA (Civil Aviation Safety Authority).

Para Alexandre Alves, CEO da Airways Aviation Portugal e Group CCO do Airways Aviation Group, a parceria cria “profissionais completos, preparados não apenas para voar, mas também para liderar e transformar o futuro da aviação”.

O programa prevê que os estudantes iniciem com a componente teórica do ATPL, que é posteriormente creditada na licenciatura da Atlântica, seguindo-se disciplinas de gestão, economia, marketing e regulamentação aeronáutica. Ao longo do percurso, os alunos desenvolvem competências técnicas e estratégicas, preparando-se tanto para o cockpit como para funções de liderança no setor.

Para Natália Espírito Santo, diretora-geral da Atlântica, a colaboração oferece “um percurso direto e diferenciador, orientado para o reconhecimento e evolução da carreira profissional dos nossos alunos”. Segundo a responsável, o programa combina excelência académica e experiência internacional, criando oportunidades de elevada empregabilidade e capacidade de resposta às exigências do mercado global da aviação.

