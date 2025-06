Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

O documento será apresentado em Paris, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos, que hoje se assinala.

É o resultado de um simpósio organizado em novembro, em Kiev, por três Organizações Não Governamentais, com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

O evento reuniu vítimas, representantes da sociedade civil, juristas e decisores políticos, para identificar as lacunas na gestão dos problemas e propor soluções.

O número de casos registados desde a invasão russa da Ucrânia está abaixo da realidade, segundo o relatório, em que se apontam várias causas: estigmatização, medo de represálias, culpabilização e acesso limitado a justiça, especialmente nas zonas ocupadas.

Entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024, a missão de observação dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia documentou 376 casos de violência sexual relacionada com o conflito, entre os quais 262 envolvendo homens.

Frequentemente expostos a violência (violação, nudez forçada e descargas elétricas nos órgãos genitais) durante a detenção, os homens são nornalmente relutantes em falar, mesmo com pessoas próximas.

“Reconhecer uma violação pode levar a uma forma de ostracismo ou de piedade tão extrema que se torna insuportável”, relatou no documento Oleksy Syvak, que fundou uma rede de apoio às vítimas masculinas, como ele.

“A crença generalizada de que os homens devem parecer sempre fortes e nunca mostrar fragilidade intensifica o sofrimento, quando são incapazes de corresponder a esta imagem”, acrescentou.

No Livro Branco, com cerca de 40 páginas, refere-se que a legislação ucraniana evoluiu no bom sentido nos últimos anos, mas que muito há a fazer a vários níveis.

Recomendam-se, por isso, campanhas de sensibilização, melhor formação dos profissionais em contacto com as vítimas, mais coordenação a nível jurídico e a deslocação de unidades móveis especializadas para as zonas rurais perto de combates ou recentemente libertadas.

Na quarta-feira, uma série de bombardeamentos atingiu Kiev, provocando pelo menos 28 mortos, segundo as autoridades ucranianas, naquele que foi um dos ataques mais mortíferos contra a capital desde 2022.