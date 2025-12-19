Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O inimigo atacou as infraestruturas portuárias na região de Odessa: sete mortos, 15 feridos", publicou nas redes sociais o governador Oleg Kiper, cuja região inclui uma das maiores cidades da Ucrânia e o seu principal porto.

Antes, as autoridades ucranianas indicaram que a Rússia lançou desde quinta-feira contra o país 160 drones de longo alcance, atingindo 23 regiões do país e provocando falta de energia em Odessa.

O chefe da administração militar de Odesssa, Sergi Lisak, afirmou na rede social Telegram que um bairro da cidade ficou sem eletricidade, água canalizada e aquecimento como resultado do mais recente ataque russo.

Odessa sofreu repetidos bombardeamentos russos nos últimos dias, alguns dos quais visaram infraestruturas energéticas. A cidade esteve sem energia durante três dias esta semana, como resultado destes ataques russos.

Desde o início do outono que a Rússia tem vindo a realizar uma campanha de bombardeamentos contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia, destruindo uma parte significativa da capacidade de geração de eletricidade e da produção e armazenamento de gás no país.

Os cortes de energia ocorrem agora várias horas por dia em todas as regiões da Ucrânia, uma medida adotada pelas autoridades para fazer face à escassez de geração provocada pelos bombardeamentos russos.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

