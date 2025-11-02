Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um ataque à faca num comboio de alta velocidade no Reino Unido deixou 11 pessoas feridas na noite de sábado, 1 de novembro.

Um dos suspeitos permanece sob custódia policial, e um trabalhador ferroviário, considerado um herói, está em estado crítico.

Onde e quando aconteceu?

O ataque ocorreu no comboio das 18h25 da LNER, que fazia o trajeto Doncaster–Londres King’s Cross, este sábado.

A polícia foi alertada às 19h42, após passageiros acionarem o alarme de emergência, cerca de 10 minutos depois de o comboio sair de Peterborough.

O maquinista fez uma paragem de emergência na estação de Huntingdon, em Cambridgeshire, onde agentes e paramédicos já aguardavam.

O que aconteceu a bordo?

Segundo testemunhas, o pânico instalou-se quando um homem armado com uma faca de grandes dimensões começou a atacar passageiros.

Um dos viajantes relatou à BBC que ouviu gritos: “Corram! Há um homem a esfaquear toda a gente!”. Alguns passageiros esconderam-se nas casas de banho, enquanto outros tentaram fugir pelos corredores.

A bordo, um funcionário da LNER tentou deter o agressor, e acabou gravemente ferido. A polícia descreveu as suas ações como “verdadeiramente heroicas”, e sublinhou que este salvou inúmeras vidas.

O que dizem as autoridades?

A Polícia dos Transportes Britânicos (BTP) confirmou que duas pessoas foram inicialmente detidas. Um dos suspeitos foi, entretanto, libertado sem acusação.

O outro, homem britânico de 32 anos, continua sob custódia por suspeita de tentativa de homicídio.

O vice-chefe da polícia Stuart Cundy classificou o ataque como “horrível” e elogiou a resposta rápida dos serviços de emergência.

Inicialmente, as autoridades ativaram o código de emergência “Plato”, usado em casos de ataques terroristas, mas descartaram mais tarde essa hipótese.

“Neste momento, não há indícios de que se trate de um ataque terrorista”, afirmou o superintendente John Loveless, citado pela imprensa britânica.

Quais as reações oficiais?

O episódio provocou reações em todo o Reino Unido: O rei Carlos III disse estar “chocado e profundamente abalado” e enviou condolências às vítimas e às famílias.

O primeiro-ministro Keir Starmer considerou o ataque “terrível e profundamente preocupante”, enviando um agradecimento aos serviços de emergência.

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, confirmou que “não se trata de terrorismo” e que os suspeitos são cidadãos britânicos.

O líder conservador, Kemi Badenoch, e o deputado local Ben Obese-Jecty também classificaram o incidente como “devastador”.

Impacto nos transportes até segunda-feira

A LNER, operadora do comboio, avisou que as ligações ferroviárias no eixo Londres–norte de Inglaterra (incluindo Lincoln, Doncaster, Leeds e Harrogate) vão continuar perturbadas até segunda-feira.

Os bilhetes de 1 e 2 de novembro poderão ser usados até 4 de novembro, sem custos adicionais.

