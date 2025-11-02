Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades inglesas, nesta fase da investigação, não há "nada que sugira" que o ataque com uma faca seja um incidente terrorista.

A Polícia de Transportes britânica revelou esta manhã que continua a trabalhar para apurar todas as circunstâncias e motivações que levaram ao ataque.

"Neste momento, não seria apropriado especular sobre a causa deste incidente", revelaram.

Entretanto, o superintendente John Loveless afirmou que os dois suspeitos detidos são cidadãos britânicos e permanecem sob custódia policial. Ambos nasceram no Reino Unido e foram detidos por suspeita de tentativa de homicídio, concretamente, "um homem de 32 anos, cidadão britânico negro" e um "homem de 35 anos, cidadão britânico de ascendência caribenha".

Também o secretário da defesa britânico revelou que este ataque tratar-se-à de um ato isolado.

"A única avaliação possível é que se tratou de um incidente isolado, um ataque isolado. Portanto, não há razão para que o resto de nós deixe de seguir com as suas vidas, de ir para onde precisamos de ir. Mas estas conclusões, estas avaliações mais precisas e estas informações serão divulgadas ao público assim que as tivermos", disse John Healey.

A polícia informou também que, embora inicialmente se acreditasse que nove pessoas tinham ferimentos com risco de vida, após avaliação e tratamento, quatro receberam alta, mas duas permanecem em estado grave.

