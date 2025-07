Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A vindima de 2025 será, muito provavelmente, ainda mais dramática do que a do ano passado, tal como as notificações aos viticultores por parte de compradores tradicionais, anunciando que não lhes ficarão este ano com as uvas, antecipam desde já”, avançou a associação, em comunicado, lembrando que a vindima de 2024 foi “uma das mais dramáticas” de sempre em Portugal.

Apesar do crescimento das exportações no início do ano, o setor sofre neste momento os efeitos de uma crise internacional.

“A incerteza no comércio internacional causada pela política tarifária de Donald Trump, conjugada com o consumo de vinho em queda a nível global e com as campanhas anti vinho, inverteram a tendência”, realçou a ANCEVE.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Adicionalmente, salientou, o Instituto da Vinha e do Vinho encontra-se “numa situação de indefinição e paralisia, em consequência da exoneração verbal do seu Conselho Diretivo em janeiro passado” que, passados seis meses, ainda não foi formalizada pela tutela.

A associação queixa-se de o setor não ter sido ouvido relativamente àquela exoneração, nem quanto à nova equipa que eventualmente venha a ser designada, desconhecendo os motivos para o que consideram ter sido uma “decisão intempestiva do Governo”.

A ANCEVE já solicitou uma reunião urgente com a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, para debater a situação atual do setor do vinho, as “perspetivas dramáticas” deste ano e as medidas a adotar.