Com a chegada dos dias longos, quando o sol começa a queimar a pele, os portugueses enchem as ruas para celebrar o verão com música, dança, sabores tradicionais e muita animação. As festas populares são um reflexo da alma do país: um encontro entre a alegria da estação e as raízes culturais que mantêm viva a identidade de cada região, ligada à terra, ao trabalho e à espiritualidade. Este verão, a tradição continua.

Lusa