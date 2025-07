De um cessar-fogo condicionado em Gaza à suspensão de armas para a Ucrânia, passando pelo fim da cooperação nuclear do Irão com a ONU, o mundo enfrenta novos focos de instabilidade. Na Europa, António Costa alerta para os riscos de sacrificar o Estado social em nome da defesa. Em Portugal, os viticultores do Douro saem à rua em protesto contra a crise no setor.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Trump anuncia cessar-fogo de 60 dias em Gaza e pressiona Hamas a aceitar O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Israel aceitou uma proposta de cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza e apelou ao Hamas para que concorde com os termos, sob pena de agravar ainda mais o conflito. A declaração surge no contexto das negociações internacionais para conter a escalada da violência na região, com Washington a reforçar o seu papel como mediador direto. Leia aqui a notícia completa. Estados Unidos suspendem envio de armas à Ucrânia devido a quebra nos próprios stocks O governo norte-americano decidiu suspender parte dos envios de mísseis de defesa aérea e outras munições prometidas à Ucrânia, alegando que as reservas militares dos EUA tenham diminuído em demasia. A mudança, anunciada por fontes oficiais e confirmada pela Casa Branca, marca uma reorientação nas prioridades sob a presidência de Donald Trump. Desde o início da invasão russa, os EUA já enviaram mais de 66 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Leia aqui a notícia completa. Irão suspende cooperação com agência nuclear da ONU O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, promulgou a lei que suspende a cooperação com a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), em resposta aos ataques israelitas contra instalações nucleares iranianas durante a guerra de junho. A decisão, aprovada previamente pelo Parlamento, marca um novo ponto de tensão com o Ocidente e compromete o sistema de supervisão internacional sobre o programa nuclear iraniano, que já enriquece urânio até 60%, longe dos limites fixados pelo acordo de 2015. Leia aqui a notícia completa. António Costa alerta: defesa sem Estado social é "suicídio coletivo" para a Europa António Costa, presidente do Conselho Europeu, defendeu que aumentar o investimento em defesa não pode comprometer o Estado social europeu, alertando que separar ambas as prioridades seria um "suicídio coletivo". Em entrevista à Lusa, Costa salientou que a defesa deve proteger não só territórios, mas também os valores e o modo de vida da Europa, marcado por um Estado social forte. Leia aqui a notícia completa. Viticultores do Douro protestam contra crise no setor e exigem ação ao Governo Viticultores do Douro manifestam-se esta quarta-feira no Peso da Régua para alertar para a crise que afeta a região e exigir soluções concretas ao Governo. Viticultores do Douro preocupados com mais uma vindima. A resposta é mobilização e a luta Ver artigo Organizada pela CNA e pela Avadouriense, a mobilização defende o escoamento das uvas a preços justos, o fim da compra abaixo do custo de produção e maior fiscalização sobre produtos vindos de fora. Pedem ainda prioridade à aguardente regional no vinho do Porto, aquisição de excedentes pelas cooperativas e um papel reforçado para a Casa do Douro. Leia aqui a notícia completa.