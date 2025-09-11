Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No total, foram inspecionados oito estabelecimentos, tendo resultado a instauração de dois processos de contraordenação por práticas comerciais desleais e ações enganosas. Em causa está a presença, nas cartas de vinhos, da designação “Vinhos da Bairrada” para produtos que não tinham direito à denominação de origem, o que induzia os consumidores em erro ao omitir a categoria real do vinho.

A certificação da DO “Bairrada” garante que os vinhos são produzidos nesta região demarcada, seguindo regras específicas quanto ao tipo de uvas, métodos de vinificação e envelhecimento, assegurando a autenticidade e qualidade dos produtos certificados.

A ASAE sublinha que irá prosseguir com ações de fiscalização no setor vitivinícola em todo o território nacional, dada a sua relevância económica, reforçando a defesa dos consumidores e a leal concorrência entre operadores.