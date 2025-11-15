Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo a informação disponível na página da Marinha, na região norte estão encerradas as barras de Caminha, Douro, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

As barras de Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas: a primeira está fechada a embarcações com menos de 15 metros, enquanto a segunda só permite a entrada de barcos com mais de 11 metros.

Na região centro, a barra do Portinho da Ericeira está totalmente fechada, e no sul do país estão encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António e Tavira. A barra de Portimão encontra-se condicionada a embarcações com menos de 15 metros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, podendo atingir cinco metros a sul do Cabo Espichel. Na costa sul, as ondas podem chegar aos 3,5 metros de altura.

O IPMA alerta ainda para chuva forte, acompanhada de trovoadas, e vento intenso com rajadas durante o dia de hoje.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.