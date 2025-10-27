Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Porta a Porta exige "um IHRU ao serviço de verdadeiras políticas públicas de habitação" e denuncia que o atual deixa "inquilinos sem resposta, apoios a rendas por pagar, jovens à espera do Porta 65".

O movimento em defesa do direito à habitação tem criticado a falta de resposta do IHRU, falando em atrasos de "mais do que um ano", que levam "várias famílias ao desespero por todo o país".

Em declarações à Lusa, André Escoval, porta-voz do Porta a Porta, qualificou a situação como "muito grave", notando que o IHRU "tem tido uma incapacidade brutal em dar resposta aos vários programas".

Desde esta madrugada, dezenas de pessoas esperam à porta do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), em Lisboa, para conseguirem uma das 20 senhas diárias para atendimento e alguma ajuda para pagar a renda da casa.

