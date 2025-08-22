Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A parceria entre a APAV e o Município de São Brás de Alportel consolida a cooperação no Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às vítimas de violência doméstica, revela o comunicado enviado às redações.
O atendimento é prestado por técnicos da APAV Algarve, integrados numa equipa multidisciplinar, com formação específica na área do apoio à vítima.
O apoio é gratuito, confidencial e assegurado por profissionais da área da psicologia e do direito.
A parceria tem permitido garantir uma resposta “articulada, especializada e descentralizada” no apoio às vítimas de violência, que assegura a proteção e acompanhamento próximo.
A intervenção em São Brás de Alportel decorre em espaço disponibilizado pelo Município, de acordo com os termos do protocolo, e integra-se numa estratégia regional que cobre atualmente 12 dos 16 concelhos do Algarve.
Segundo a nota de imprensa, a APAV Algarve registou, no primeiro trimestre de 2025, o acompanhamento de 1,226 vítimas de violência doméstica em toda a região. Este número inclui 407 novos processos e 819 em seguimentos, num total de 5,771 atendimentos.
