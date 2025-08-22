Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A parceria entre a APAV e o Município de São Brás de Alportel consolida a cooperação no Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às vítimas de violência doméstica, revela o comunicado enviado às redações.

O atendimento é prestado por técnicos da APAV Algarve, integrados numa equipa multidisciplinar, com formação específica na área do apoio à vítima.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui

O apoio é gratuito, confidencial e assegurado por profissionais da área da psicologia e do direito.

A parceria tem permitido garantir uma resposta “articulada, especializada e descentralizada” no apoio às vítimas de violência, que assegura a proteção e acompanhamento próximo.

A intervenção em São Brás de Alportel decorre em espaço disponibilizado pelo Município, de acordo com os termos do protocolo, e integra-se numa estratégia regional que cobre atualmente 12 dos 16 concelhos do Algarve.

Segundo a nota de imprensa, a APAV Algarve registou, no primeiro trimestre de 2025, o acompanhamento de 1,226 vítimas de violência doméstica em toda a região. Este número inclui 407 novos processos e 819 em seguimentos, num total de 5,771 atendimentos.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja, as seguintes linhas de apoio podem ajudar

APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

tel. 116 006 (telefonema gratuito, das 08h00 às 2h00)

Guarda Nacional Republicana (GNR)

A Plataforma SMS Segurança foi desenvolvida para dar resposta quer a pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva como para situações de urgência em que o tradicional canal de voz não seja o mais adequado:  tel. 961 010 200

Centro de Saúde ou Hospital da zona de Residência (Portal da Saúde)

SNS 24 (808 24 24 24), disponível todos os dias, 24 horas por dia

Número Nacional de Socorro (112)

Linha Nacional de Emergência Social (tel. 144, disponível todos os dias, 24 horas por dia)

Linha da Segurança Social (tel. 300 502 502)