Uma equipa da Universidade de Tel Aviv descobriu que os animais conseguem ouvis sons produzidos pelas plantas, fora do alcance da audição humana.

Insetos, morcegos e alguns mamíferos conseguem perceber quando as plantas estão sob stress, e adaptar-se. As fêmeas de traça, por exemplo, evitam depositar os seus ovos em plantas de tomate quando estas emitem ruídos associados a situações de aflição, indicando que poderão estar pouco saudáveis.

Os investigadores realizaram uma série de experiências cuidadosamente controladas para garantir que as traças reagiam apenas ao som e não à aparência das plantas.

“Esta é a primeira demonstração de sempre de um animal a responder a sons produzidos por uma planta”, afirmou o Prof. Yossi Yovel, da Universidade de Tel Aviv, à BBC.

“Ainda é especulação, mas poderá acontecer que todo o tipo de animais tomem decisões com base nos sons que ouvem das plantas, como decidir se as polinizam, se se escondem nelas ou se as comem.”

O próximo passo da investigação implica reconhecer os diferentes sons produzidos por diferentes plantas e concluir se outras espécies também tomam decisões com base nesses ruídos.

“Podemos pensar que poderão existir interações muito complexas, e este é apenas o primeiro passo”, explica o Prof. Yovel.

Outra linha de investigação será perceber se as plantas conseguem transmitir informação entre si através do som e agir em conformidade — por exemplo, poupando água em condições de seca —, segundo a Prof. Lilach Hadany, também da Universidade de Tel Aviv.

“Se uma planta está em stress, o organismo mais interessado nisso são as outras plantas, que podem responder de várias formas", explicou, à BBC.

A descoberta mostra ainda que esses sons podem ser úteis a outros animais — e possivelmente a outras plantas — capazes de os perceber.

Se assim for, plantas e animais terão coevoluído tanto a produção como a deteção desses sons para benefício mútuo, segundo a Prof. Hadany.

“As plantas poderiam evoluir para emitir mais sons ou sons mais altos, se isso lhes trouxesse vantagem, e a audição dos animais poderá evoluir em conformidade, de modo a captar esta enorme quantidade de informação. Este é um campo vasto e inexplorado — um mundo inteiro por descobrir", termina.