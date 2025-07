Criado em 1999 por um grupo de jovens locais, o festival tem vindo a afirmar-se como um dos mais autênticos do Alentejo. A 27 ª edição de 2025 conta com três palcos distintos, entre os quais se destacam o Palco Principal, na Praça da República, e o Palco dos Sabores, onde a música ao vivo acompanha pratos típicos como as bifanas e o frango assado.

O evento vai muito além da música. Há espaço para o campismo, a procissão em honra de Nossa Senhora da Assunção, e até um podcast dedicado às histórias e à cultura da vila.

Mais do que um festival esta é uma afirmação da identidade de Lavre e um motor contra a desertificação do interior, garante a organização em comunicado.

O festival conta com entrada gratuita para várias atividades e passes acessíveis (8€ por dia; 25€ passe geral ou 30€ com campismo incluído).

Programa 2025:

25 de julho

18h00 - Rua das Tradições

20h00 - Palco Sabores, entrada gratuita; João Caçoilas (20h30); Los Perdicion (21h30)

21h00 - Palco Principal, Noninho Navarro (22h30); Pikika (00h00); DJ John Goulart 01h00); DJ Marvin (03h00);

26 de julho

18h00 - Rua das Tradições

20h00 - Palco Sabores, entrada gratuita; Seistetos (20h30); Nelson Teles (21h30);

21h00 - Palco Principal, Tributo Sai do Chão (22h30); Zinko (00h00); HOTTUNA (02h30);

02h00 - Rua das Tradições

27 de julho

16h30 - Igreja Matriz, Eucaristia

17h30 - Igreja Matriz, Procissão, Nossa Senhora da Assunção;

18h00 - Rua das Tradições

20h00 - Palco Sabores, entrada gratuita; Era uma Vez o Cante (20h30); Moda a 4 (21h30);

21h00 - Palco Principal, Bandidos do Cante (22h00); Insert Coin (00h00); DJ Buja & Estica (02h00); DJ Zingor (04h00);

28 de julho

18h00 - Rua das Tradições

21h00 - Palco Principal, David Antunes (22h30); Zé Pedro Sousa (00h30); DJ Mendao (04h00);

20h00 - Palco Sabores, entrada gratuita; David Melão (21h30);