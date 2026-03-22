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De acordo com o instituto, a precipitação poderá estender-se de forma pontual às regiões Norte e Centro, sobretudo em zonas de serra. A nebulosidade deverá diminuir ao final da tarde, tornando o céu em geral pouco nublado.

O vento soprará fraco do quadrante leste, podendo ser moderado no Algarve, especialmente nas serras, e rodando para norte na faixa costeira ocidental durante a tarde. Está também prevista a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal.

Em termos de temperaturas, destaca-se uma pequena subida das máximas no interior e uma ligeira descida das mínimas, com o IPMA a alertar ainda para um acentuado arrefecimento noturno.

Na Grande Lisboa, são esperados períodos de céu muito nublado, com aguaceiros dispersos durante a tarde, podendo ocorrer trovoada. Já no Grande Porto, o dia será marcado por nebulosidade, com abertas ao final da tarde e possibilidade de nevoeiro matinal.

Na Madeira, o cenário será de céu muito nublado, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, além de vento moderado a forte nas terras altas e extremos da ilha, com rajadas até 80 km/h.

Nos Açores, prevê-se céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos, sobretudo nos grupos central e oriental. O vento soprará de nordeste, por vezes com rajadas, e o mar estará agitado, com ondas até 3 metros. As temperaturas deverão manter-se estáveis, com máximas a rondar os 16ºC.