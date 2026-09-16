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Entre os alimentos que mais aumentaram, está o tomate chucha — com uma subida de 18% para 2,68 euros por quilo —, o pão de forma sem côdea — que aumentou 11% para 2,61 euros — e o atum posta em óleo vela — que subiu 9% para 1,61 euros.

A cesta inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe. Entre outros produtos, estão ainda incluídos peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

De acordo com a DECO Proteste, o mesmo cabaz com 63 produtos custava menos 14,15 euros no início de 2026. Já há um ano, os portugueses conseguiam comprar os mesmos produtos com menos 15,59 euros, enquanto o mesmo cabaz custava menos 68,27 euros em 2022.