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A Câmara Municipal do Porto prepara uma nova política de estacionamento que prevê a redução gradual do número de lugares disponíveis na via pública. A medida deverá ser concretizada no âmbito da estratégia de mobilidade da cidade e apresentada até ao final de 2026.

A autarquia pretende reorganizar o espaço ocupado pelos automóveis, privilegiando outros usos da via pública e procurando reduzir a pressão automóvel. A existência de parques de estacionamento em determinadas zonas é apontada como uma das condições que permite avançar com a diminuição do estacionamento à superfície.

A estratégia enquadra-se no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Porto, que define as principais orientações para a próxima década. O documento prevê, entre outras medidas, a expansão da rede de Metro, novos corredores BUS, zonas de coexistência e zonas de acesso automóvel condicionado.

A autarquia tem também avançado com intervenções que retiram espaço anteriormente destinado ao estacionamento. Na Rua da Galeria de Paris, por exemplo, os lugares existentes foram eliminados para criar uma área dedicada à circulação pedonal, integrada numa Zona de Acesso Automóvel Condicionado.

A política de estacionamento deverá também reforçar a diferenciação entre quem reside na cidade e quem utiliza o espaço público de forma ocasional. Atualmente, os residentes já podem requerer avenças que permitem estacionar gratuitamente e sem limite de tempo nos lugares tarifados da respetiva zona de residência.

A redução do estacionamento poderá, contudo, gerar contestação em zonas onde já existe falta de lugares. Em Massarelos, moradores e comerciantes entregaram recentemente um abaixo-assinado à Câmara do Porto a pedir lugares reservados para residentes e espaços para cargas e descargas. A autarquia informou que o pedido está a ser analisado.

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