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“Apenas uma secção eleitoral estará aberta para votação em Portugal", informou a embaixada russa em Lisboa. “Infelizmente, devido a ações hostis por parte do governo de Lisboa, que levaram à redução do número de funcionários da nossa missão diplomática, não podemos organizar votação móvel”.
De acordo com a agência de notícias russa TASS, a embaixada garantiu que está a colaborar com as autoridades portuguesas para garantir a segurança durante o ato eleitoral.
As eleições legislativas russas acontecem entre sexta-feira e domingo. Os cidadãos russos a viver em Portugal vão poder votar apenas no domingo, numa mesa de voto na embaixada, em Lisboa.
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