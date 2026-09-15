Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois reacendimentos do incêndio que deflagrou na segunda-feira em Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, estão a preocupar as autoridades. O fogo mantém-se ativo e mobiliza centenas de operacionais, depois de uma noite de combate marcada pela proximidade das chamas a algumas localidades.

O incêndio começou às 16h05 de segunda-feira, numa zona de povoamento florestal entre Alvito da Beira e Sobreira Formosa. Durante a tarde e a noite, o vento forte dificultou o combate e chegou a empurrar as chamas para perto da aldeia de Cerejeira.

Segundo os dados da Proteção Civil, às 15h44, encontravam-se no terreno 647 operacionais apoiados por 217 viaturas e oito meios aéreos. no incêndio de Alvito da Beira e Sobreira Formosa. Outro fogo, na localidade de Atalaia, mobilizava mais 181 operacionais.

O presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, afirmou que a situação "estava mais calma" durante a manhã, mas alertou que o perímetro do incêndio ainda não estava consolidado. O objetivo das equipas passava por conseguir consolidar as frentes e impedir novos reacendimentos.

Apesar da proximidade das chamas de algumas povoações, não há registo de habitações destruídas nem de feridos. Foram, contudo, registados danos em barracões, palheiros, arrecadações e áreas florestais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.