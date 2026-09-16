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A subida da temperatura deve-se “à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que (...) e promove o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado enviado ao 24notícias.

As máximas devem atingir os 30ºC na generalidade do território continental e podem aproximar-se dos 38ºC no Alentejo e no vale do Tejo. Já as mínimas vão registar uma pequena subida e não deverão ser inferiores a 20ºC em alguns locais do Alto Alentejo, da Beira Baixa, do vale do Tejo e do sotavento algarvio.

“Este episódio de tempo quente será caracterizado, essencialmente, pela duração do mesmo”, disse o IPMA, referindo que poderá haver “uma onda de calor em grande parte do território”.

O IPMA afirmou ainda que as temperaturas previstas serão menos elevadas do que as registadas em alguns momentos deste verão, mas garantiu que vão ser “substancialmente superiores aos valores médios para a segunda quinzena de setembro”.

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