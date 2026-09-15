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A B-Parts já criou 3299 restrições de segurança no seu catálogo na sequência da análise de alertas publicados no sistema europeu Safety Gate. As medidas abrangem 57 marcas e 949 modelos e permitem bloquear automaticamente peças que possam estar relacionadas com problemas de segurança conhecidos.

Em entrevista ao 24notícias, Luís Pereira, Head of Catalogue da B-Parts, explica que a implementação do sistema começou por uma análise exaustiva dos alertas publicados anteriormente. “Houve primeiro um trabalho muito exigente de análise por parte da equipa de catálogo”, afirma.

A equipa teve de rever individualmente os alertas e determinar quais poderiam ter impacto nas peças comercializadas pela empresa. “Esta foi uma das fases mais complexas e demoradas do projeto”, admite Luís Pereira.

O resultado dessa análise foi a identificação de 910 alertas com impacto no catálogo, que deram origem às 3299 restrições atualmente programadas.

O sistema combina inteligência artificial com intervenção manual. A IA é utilizada para interpretar os problemas descritos nos alertas e analisar os dados, mas a decisão sobre quais as peças que devem ser bloqueadas continua a depender da equipa de catálogo.

“Usamos IA para nos ajudar a interpretar os problemas reportados pelos alertas e analisar os dados”, explica Luís Pereira. O responsável sublinha, contudo, que as informações disponibilizadas nos alertas nem sempre permitem identificar diretamente o componente afetado.

“Algumas referem-se sobretudo ao ‘sintoma’, outras são muito vagas e podem abranger diferentes peças”, acrescenta.

Por essa razão, a análise humana é necessária para determinar com precisão as referências abrangidas. Um único alerta pode, por exemplo, transformar-se em várias restrições diferentes, dependendo da marca, modelo, versão, ano, motorização ou componente afetado.

Luís Pereira dá um exemplo concreto: "se um alerta identificar um problema no depósito de combustível de um BMW Série 1 produzido entre 2020 e 2023, com motorização a gasóleo, são bloqueados os depósitos correspondentes a essas características.".

Se o alerta não especificar o ano ou a motorização, a B-Parts adota uma abordagem mais abrangente. “Bloqueamos todos os depósitos de combustível desse modelo”, explica.

Sistema também impede novas entradas no catálogo

Depois de definidas as restrições, o processo passa a funcionar de forma automática. Quando um fornecedor tenta introduzir uma peça abrangida por uma regra já programada, o sistema impede que esta fique disponível para venda.

“Antes, sempre que um alerta abrangia determinadas peças, era necessário retirá-las manualmente do catálogo”, recorda o responsável.

“Preferimos não correr o risco de disponibilizar uma peça potencialmente afetada" Luís Pereira, Head of Catalogue da B-parts

Atualmente, acrescenta, “o sistema reconhece automaticamente as restrições e, caso um fornecedor tente introduzir uma peça ou um modelo abrangido por um alerta previamente analisado, o sistema bloqueia a entrada”.

O mecanismo não se limita às peças que entram no catálogo. Também existe uma verificação permanente das referências já disponíveis. Assim, se surgir posteriormente um novo alerta, as peças abrangidas podem ser identificadas e bloqueadas.

“Depois dessa informação ser configurada no sistema, a regra passa a aplicar-se também às peças que temos disponíveis no nosso catálogo”, explica Luís Pereira.

Luis Pereira B-parts créditos: DR

Motores também podem ser retirados do stock

Embora o projeto tenha começado com a análise dos alertas relacionados com os airbags Takata, o mecanismo foi entretanto alargado a todos os alertas do Safety Gate com impacto em peças automóveis.

Isso significa que podem ser abrangidos diferentes tipos de componentes, desde que exista um alerta de segurança que os identifique.

Os motores são um dos exemplos. Segundo Luís Pereira, há situações em que um alerta aponta para um problema relacionado com um pequeno componente localizado no interior do motor, mas não permite determinar com segurança qual é a peça afetada.

“Nesses casos, adotamos uma abordagem preventiva e bloqueamos o motor completo, retirando-o do stock”, afirma.

A opção pretende evitar que uma peça potencialmente afetada continue disponível. “Mesmo quando o problema está limitado a um componente específico, preferimos não correr o risco de disponibilizar uma peça potencialmente afetada”, acrescenta.

154 tipos de peças abrangidos por recalls ou alertas

Além dos alertas analisados através do Safety Gate, a B-Parts acompanha também campanhas oficiais de recolha comunicadas diretamente pelas marcas.

Atualmente, existem **154 tipos de peças abrangidos por alertas de segurança ou campanhas oficiais de recolha**, segundo Luís Pereira.

A empresa contabiliza estes tipos de acordo com a sua própria organização de catálogo. “Uma porta direita e uma porta esquerda são contabilizadas como dois tipos de peças”, exemplifica.

“Estamos a colocar os nossos clientes no centro da nossa atuação e a reforçar o nosso compromisso com a segurança"

A informação pode chegar através de diferentes fontes. “Pode ter origem no Safety Gate ou diretamente nas próprias marcas”, explica o responsável.

Em alguns casos, uma marca anuncia uma campanha de recolha que já tinha sido sinalizada pelo Safety Gate. Noutros, acontece o contrário: o sistema europeu divulga primeiro a informação e a marca formaliza posteriormente o recall.

Para a B-Parts, a prioridade é outra. “Mais importante do que distinguir a origem de cada alerta é garantir que a informação de segurança é identificada e refletida no nosso catálogo assim que esteja disponível”, sublinha.

Segurança e confiança são os principais impactos

Luís Pereira considera que um dos principais resultados do projeto foi o reforço dos mecanismos de segurança e controlo sobre as peças comercializadas.

“A análise dos alertas e a criação das restrições no catálogo permite-nos reduzir o risco de comercializar componentes que sejam afetados por defeitos de fabrico ou outros problemas de segurança”, afirma.

O responsável destaca também o impacto na relação com os clientes. “Este projeto tem um impacto direto na confiança dos nossos clientes e esse é, para nós, um dos maiores impactos.”

A empresa entende que a adoção de uma estratégia preventiva permite colocar a segurança no centro do processo de comercialização. “Estamos a colocar os nossos clientes no centro da nossa atuação e a reforçar o nosso compromisso com a segurança”, acrescenta.

O sistema poderá ainda reduzir a exposição da empresa a reclamações relacionadas com defeitos de fabrico. Sem este tipo de controlo, uma peça afetada por um problema de origem poderia permanecer disponível e acabar por gerar um pedido de garantia.

“Uma peça afetada pode permanecer disponível para venda e dar origem, posteriormente, a uma reclamação ou pedido de garantia associado a um problema cuja origem não está na peça que fornecemos, mas no próprio fabrico do componente”, conclui Luís Pereira.

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