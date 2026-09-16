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A União Europeia convidou o Canadá a tornar-se o primeiro “membro associado” da União Europeia, anunciou esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante o seu discurso sobre o Estado da União, em Estrasburgo.

O anúncio foi feito perante o Parlamento Europeu, numa sessão que contou com a presença do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney. A visita ocorre num momento de tensão comercial entre o Canadá e os EUA e numa altura em que Ottawa procura reforçar as suas relações económicas e estratégicas com a Europa.

“Partilhamos um oceano, um conjunto de valores e uma forma de ver o mundo. E vamos agora construir também o nosso futuro comum”, afirmou Von der Leyen perante os eurodeputados.

A proposta surge depois de, desde o final de agosto, o governo canadiano ter defendido uma aproximação mais estreita à UE. A adesão plena ao bloco, contudo, não é uma possibilidade prevista nos tratados europeus para o Canadá, por não se tratar de um Estado europeu.

O conceito de “membro associado” é novo e, por isso, vários dos seus elementos fundamentais ainda não estão definidos. Uma das principais questões é saber se o Canadá teria algum tipo de participação nas instituições europeias e, sobretudo, se poderia dispor de direitos de votos.

A União Europeia já mantém diferentes modelos de relacionamento com países que não são membros. A Noruega, por exemplo, participa no mercado único através do Espaço Económico Europeu, embora não tenha direito de voto na elaboração da legislação europeia. A Suíça mantém igualmente um. Conjunto de acordos bilaterais que lhe permitem um acesso significativo ao mercado europeu.

Segundo informações obtidas pela Euronews, o Canadá já está em negociações para participar no Eramus+, no Horizon Europe e em mecanismos de reconhecimento mútuo das qualificações profissionais.

Para já a expressão “membro associado” representa apenas um novo enquadramento político. O seu significado jurídico e institucional, incluindo o eventual acesso Às estruturas da decisão da UE e a existência ou não de direitos de voto, permanece por esclarecer.

A próxima etapa desta relação deverá ocorrer em outubro, durante uma cimeira entre a UE e o Canadá, em Montreal.

Espera-se que os dois lados avancem nessa ocasião com os detalhes da cooperação, incluindo uma eventual participação canadiana em programas europeus e o âmbito da futura aliança económica e estratégica.

Von der Leyen defendeu uma “Aliança para o Futuro, construída a partir do atual acordo comercial entre os dois lados, o CETA, que começou a ser aplicado provisoriamente em 2017 e reduziu significativamente as barreiras tarifárias ao comércio entre a UE e o Canadá.

“Vamos passar do CETA para uma Aliança para o Futuro, para criar um espaço comum de prosperidade e segurança económica”, afirmou a presidente da Comissão.

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