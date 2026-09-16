Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Carminho está nomeada pela canção “Memória”, inspirada num fado tradicional e interpretada em dueto com a espanhola Rosalía, para o álbum “Lux”.

Já Dino D’Santiago surge nomeado com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas pela música “No vento de nós”, que integra o álbum de estreia do projeto luso-brasileiro, “Criolo, Amaro & Dino”.

Nomeados para Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Águas de um Mar Azul” — Urias

“Memória” — Rosalía e Carminho

“No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago

“Sua Onda” — Marisa Monte

“Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker

As produções consideradas nesta edição foram lançadas entre 1 de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

A escolha dos vencedores será feita pelos integrantes com direito a voto da Academia Latina da Gravação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.