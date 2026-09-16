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O alerta foi dado às 13h46, segundo indicou o comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central à agência Lusa, depois de o comboio ter abalroado o pesado de mercadorias na passagem de nível de Almargia.
O ferido grave encontrava-se no camião, enquanto os dois feridos ligeiros estavam no comboio.
Foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por seis viaturas e um meio aéreo. O helicóptero estava no local às 15h00, mas não efetuou qualquer transporte, uma vez que a equipa médica estava ainda a avaliar a situação.
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