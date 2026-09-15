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O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou esta segunda-feira o pedido da administração de Donald Trump para avançar com novas restrições ao voto por correio nas eleições intercalares de novembro. A decisão mantém suspensa uma regulamentação do Serviço Postal dos EUA que alteraria as regras para a distribuição dos boletins de voto.

A medida exigia que os estados fornecessem ao Serviço Postal listas de eleitores que receberiam boletins e utilizassem envelopes aprovados pela entidade, com códigos de barras específicos. Os críticos alertavam que as novas exigências poderiam provocar atrasos e impedir a entrega de votos legítimos.

A decisão representa um revés para Trump, que tem defendido restrições ao voto por correspondência com o argumento de combater a fraude eleitoral. O Supremo considerou que a administração tem poucas probabilidades de vencer o processo quanto ao mérito e que não existem condições para aplicar as alterações tão perto das eleições.

O juiz Brett Kavanaugh, conservador, concordou com o bloqueio, embora tenha admitido que a regulamentação poderá vir a ser considerada legal. Samuel Alito e Clarence Thomas foram os dois juízes que discordaram da decisão.

A decisão permite, para já, que os estados mantenham os procedimentos habituais de votação por correio nas eleições de 3 de novembro. O processo judicial, contudo, ainda não terminou e poderá voltar ao Supremo Tribunal depois das eleições.

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