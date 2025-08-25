Assim sendo, em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) "prevê o aumento da intensidade das correntes marítimas junto à costa. Durante a maré cheia, no período da tarde, o nível da água deverá subir significativamente, podendo fazer com que algumas praias fiquem temporariamente sem areal disponível".

MEDIDAS PREVENTIVAS

– Frequentar praias permanentemente vigiadas;

– Respeitar a sinalização das bandeiras e das praias;

– Respeitar as indicações dos nadadores-salvadores, dos agentes da autoridade e dos elementos que reforçam a vigilância nas praias;

– Vigiar permanentemente as crianças;

– Não se colocar debaixo de arribas instáveis;

– Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;



– Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

– Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras;

– Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.