A Proteção Civil avançou a RTP que passado o pico de precipitação às 17h00 foi afastada a necessidade de retirar pessoas da zona baixa da cidade.
Apesar da chuva, a cota da barragem da Aguieira, que mais preocupava as autoridades, desceu nas últimas horas, informa a RTP. A possível zona de evacuação incluía um universo de 9 mil moradores que não terão de abandonar as suas casas.
