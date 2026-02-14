Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Creio que chegou o momento de dar vida à cláusula de defesa mútua da Europa. A defesa mútua não é opcional […] É o nosso compromisso coletivo de nos apoiarmos mutuamente em caso de agressão”, afirmou von der Leyen, sublinhando que uma Europa forte fortalece também a aliança transatlântica.

A cláusula, prevista no artigo 42.º, n.º 7 do Tratado de Lisboa, estabelece que os Estados-membros devem prestar assistência por todos os meios ao seu alcance caso outro país da UE sofra agressão. O apoio pode ser militar, diplomático ou médico. Von der Leyen acrescentou que este compromisso só terá efeito se assentar na confiança e capacidade coletiva, sugerindo que a tomada de decisões poderia passar a ser feita por maioria qualificada, em vez de unanimidade, sem necessidade de alterar os tratados.

A presidente do executivo europeu também defendeu a formalização de novas parcerias de segurança com países terceiros como o Reino Unido, Noruega, Islândia e Canadá, e apelou a uma nova estratégia de segurança europeia que integre todos os setores económicos, comércio, finanças, infraestruturas e tecnologia, com uma dimensão de defesa.

Por fim, Von der Leyen instou a derrubar a separação entre setores civil e militar, considerando indústrias como a automóvel, aeroespacial e de maquinaria pesada “parte fundamental da cadeia de valor da defesa”. A responsável reiterou que a Europa deve assumir a sua responsabilidade estratégica, desenvolver capacidades espaciais, serviços de informação e armas de longo alcance, e prosseguir um esforço histórico de rearmamento até 2030, preparando-se para eventuais conflitos e para reduzir a dependência histórica dos Estados Unidos na defesa europeia.