Cerca de uma hora e meia antes da entrada em vigor da proibição, uma equipa da Câmara Municipal de Lisboa e da Polícia Municipal de Lisboa desloca-se ao Bairro Alto para sensibilizar comerciantes e frequentadores da zona para as novas regras.

A limitação da venda de bebidas alcoólicas foi aprovada em reunião do executivo municipal, liderado pelo presidente Carlos Moedas, com o objetivo de “evitar a continuidade e agravamento de um problema que colide com o bem-estar e a tranquilidade pública”, segundo o município.

A proibição aplica-se a todo o território da cidade, de domingo a quinta-feira, entre as 23h00 e as 08h00 do dia seguinte, e à sexta-feira, sábado e vésperas de feriado, entre a meia-noite e as 08h00.

No caso de incumprimento, as pessoas singulares podem ser multadas até 1.000 euros, enquanto as pessoas coletivas arriscam coimas até 3.000 euros. A medida abrange restaurantes, cafés, bares, discotecas, casas de fado, salas de espetáculos, cinemas, casinos, unidades hoteleiras, postos de combustível e lojas de conveniência.

O vereador da Economia da autarquia, Diogo Moura, acompanhará a ação de sensibilização na zona da Rua da Rosa com a Rua Luísa Todi, no Bairro Alto.