O presidente da câmara, José Veríssimo, disse à agência Lusa que “a situação hoje está melhor, mas ainda é complicada, com muitos milhões de metros cúbicos de água no vale central”.

O autarca adiantou que os níveis de água baixaram cerca de 15 centímetros no leito do periférico direito, uma das zonas que cortam o trânsito na Estrada Nacional 111, o que considera um desenvolvimento positivo tendo em conta a área afetada.

Apesar da descida dos níveis, as autoridades mantêm-se em alerta, acompanhando a evolução do caudal e garantindo que as populações e infraestruturas da região continuem protegidas.

As equipas municipais e de proteção civil permanecem a monitorizar o rio e a coordenar eventuais ações de emergência, enquanto se aguarda a evolução das condições meteorológicas e a estabilização do caudal no vale do Mondego.

