Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Com o regresso à normalidade, foram levantadas todas as restrições ao número de voos de chegada e partida, bem como ao número de passageiros por voo. Além disso, foram levantadas as restrições à entrada de passageiros e seus acompanhantes nos aeroportos”, afirmou à EFE um porta-voz da Autoridade.

A Autoridade Aeroportuária de Israel anunciou também que as lojas francas reabrirão seguindo as atuais diretrizes de segurança, que ambos os aeroportos continuarão a monitorizar.

“As travessias de fronteira continuarão a funcionar normalmente”, adiantou a mesma fonte.

Israel levantou hoje todas as restrições de segurança implementadas desde o início da sua ofensiva contra o Irão, incluindo o encerramento de escolas e locais de trabalho, e declarou a normalização de todas as actividades até quinta-feira.

De acordo com o Comando da Frente Interna, o braço do Exército que estabelece as directrizes de segurança para a população civil, a decisão foi tomada mediante “uma avaliação da situação e a aprovação do Ministro da Defesa, Israel Katz, após o cessar-fogo acordado entre os dois países”.

“Como parte das mudanças, todas as áreas do país regressarão às operações plenas sem restrições”, acrescentou o Comando em comunicado.

O regresso à normalidade acontece após 12 dias de guerra, nos quais 28 pessoas morreram em Israel devido a ataques de mísseis iranianos.

Na sequência do ataque iraniano, um frágil cessar-fogo entre o Irão e Israel entrou hoje em vigor.

Israel anunciou hoje a suspensão dos seus ataques contra o Irão após uma conversa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Este conflito foi desencadeado por ataques israelitas em 13 de junho no Irão, justificados pela criação iminente de uma arma nuclear, o que é refutado por Teerão.

No domingo, os Estados Unidos executaram bombardeamentos contra instalações nucleares iranianas e, na segunda-feira, Teerão reivindicou um ataque de retaliação contra uma base norte-americana no Qatar.

A República Islâmica retaliou os ataques na segunda-feira, com o lançamento de mísseis contra uma base norte-americana no Qatar, que não provocou estragos ou vítimas, segundo Washington por Teerão ter avisado previamente.

No mesmo dia, e após quase duas semanas de ataques aéreos cruzados entre Israel e o Irão contra os respetivos territórios, Trump anunciou um acordo de cessar-fogo entre as partes.