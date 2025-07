Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na Europa, os futuros do índice alemão DAX subiram mais de 1%, enquanto o Euro Stoxx 600 também avançou cerca de 1%. Do outro lado do Atlântico, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq atingiram novos máximos históricos, refletindo o alívio face ao fim da incerteza em torno das tarifas comerciais entre as duas economias, refere uma análise da XTB.

Apesar do arranque promissor, os ganhos acabaram por se dissipar com a abertura dos mercados europeus, à medida que os investidores aproveitaram para realizar mais-valias após a valorização inicial.

Euro em queda

No mercado cambial, o euro perdeu valor face ao dólar, com a tendência de desvalorização a manter-se durante a manhã.

Quais os principais pontos do acordo?

O entendimento alcançado entre Washington e Bruxelas ainda carece de detalhes e aprovação formal, mas inclui medidas ambiciosas com impacto direto no comércio internacional: