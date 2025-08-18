Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acidente ocorreu por volta das 03h42 desta manhã, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que mobilizou 23 operacionais e nove viaturas para socorrer duas vítimas em estado grave, escreve a SIC.

De acordo com o Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, a via encontra-se"reaberta desde as 09h00".