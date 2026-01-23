Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado, a decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Marco Almeida, em articulação com o os agentes de proteção civil de Sintra, e "visa garantir a proteção da população Sintrense e dos visitantes".

"As previsões meteorológicas apontam para vento de oeste, com rajadas que poderão atingir os 110 km/h, sobretudo no litoral e nas zonas de maior altitude. Estas condições aumentam significativamente o risco de queda de árvores e ramos, instabilidade de elementos soltos e fragilidade de estruturas", explica o comunicado.

O encerramento pode manter-se "se persistirem as condições meteorológicas adversas, sendo a situação acompanhada de forma permanente pelas entidades competentes. A Câmara de Sintra reforça o apelo à população para que respeite a sinalização existente e as orientações das autoridades, evitando deslocações para a Serra de Sintra durante o período crítico", pode-se ler ainda.

Assim sendo, os acessos encerrados são os seguintes:

- Cancela na Azóia;

- Urca → Capuchos;

- Urca → Peninha;

- Cruzamento da Azóia;

- Cruzamento da Portela → Azóia;

- Cruzamento dos Capuchos → Cruzamento da Portela;

