O resgate ocorreu após um alerta de um popular que informou que o animal se encontrava debilitado numa propriedade rural. Os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local e efetuaram a recolha do espécime.

O abutre foi transportado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERVAS), em Gouveia, onde será monitorizado, tratado e preparado para uma eventual libertação no seu habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) reforça que a proteção ambiental e dos animais é uma preocupação diária e lembra que denúncias ou pedidos de esclarecimento podem ser feitos através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520).

