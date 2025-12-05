Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A forma como o desporto é consumido e trabalhado mudou nos últimos anos. A integração de mais tecnologia em diferentes dinâmicas e a utilização de métricas e estatísticas que alimentam vários fóruns online estão na base desta transformação.

Atualmente, no futebol já não se discute só uma decisão polémica do árbitro ou um golo falhado, mas olha-se para dados como os golos esperados (xG) ou a área coberta por uma jogador durante os 90 minutos. Na Fórmula 1, a discussão já não é só a escolha mais acertada de pneus para uma corrida, mas a altura mais correta para um piloto fazer a pit-stop de acordo com a previsão que nos aparece no ecrã de quanto tempo e lugares poderá perder.

Esta evolução tem criado uma série de oportunidades para várias modalidades tirarem proveito dos milhões de dados que geram por minuto e para várias empresas tecnológicas com plataformas que ajudam a transformar número em informação que pode ser relevante para qualquer tipo de fã.

Julie Souza é a responsável por toda a área de Desporto da Amazon Web Services (AWS) e no re:Invent 2025, a conferência anual da tecnológica em Las Vegas, partilhou alguns exemplos claros de como vários desportos estão a adaptar-se aos novos tempos e o que isso significa para equipas, para atletas e para fãs.

“Nós estamos a ver a aplicação de tecnologia em três áreas principais. A primeira é a retirar insights (perceções) de dados de performance. Cada jogo de futebol gera 3,6 milhões de data points (dados), e na Fórmula 1 os carros geram 1,1 milhões de data points por segundo. É um volume de dados muito grande e há vários casos de estudo sobre o que fazer com eles. Depois há a forma como fazes chegar esse dados aos fãs quando estão a ver estatísticas de um jogo da NFL, da Bundesliga ou da NBA. E, por último, há os dados dos próprios fãs e como é que utilizamos isso para criar experiências mais interativas, mais customizadas que aumentem a ligação com o desporto”, explica.

Ativação com Fórmula 1 no re:Invent 2025 créditos: AWS

Mais insights, sem perder o imprevisível elemento humano

Tem havido vários argumentos sobre se a tecnologia está a retirar um pouco a magia do desporto. Se os dados e os modelos levam diferentes equipas a optar por uma determinada decisão, o que acontece às jogadas de génio? A decisão de um treinador de pôr um jogador que não tem tido uma boa performance nos últimos meses e marca o golo decisivo, a opção por uma tática que vai contra tudo o que parece lógico, ou o jogador que repetidamente escolhe fazer um drible de outro mundo, mesmo sabendo que há uma probabilidade alta de perder a bola.

“Existem pessoas da velha guarda que querem confiar no instinto. E o que eu digo é para colocarmos alguma matemática junto desse instinto. Vamos ver se os números dizem que isso é mesmo algo que está a ser observado em campo. Contudo, rejeito completamente a ideia de que os dados devem guiar todas as decisões. O elemento humano, seja instinto de um jogador ou experiência de um treinador, fazem parte de qualquer desporto e a ideia é criar mais ferramentas que possam fomentar isso numa variedade de formas”, explica a responsável da AWS.

É neste momento que a AWS procura desempenhar um papel junto de várias organizações como as já mencionadas. Seja através da sua plataforma de cloud, que pode albergar vários dados e tecnologias, seja através de serviços como o Amazon Bedrock, que deixa aceder a vários modelos de IA e pensar em funcionalidades que podem ser úteis tanto na vertente de competição, como na própria administração das várias operações de um desporto.

Julie Souza destaca o exemplo da Fórmula 1 com um impacto direto no dia-a-dia da modalidade. “Nós desenvolvemos um agente IA que ajuda a encontrar problemas entre as mais de 500 plataformas que estão a ser utilizadas simultaneamente, em cada corrida. Antes, quando acontecia algo, o processo de triagem demorava pelo menos 45 minutos e, agora, com o agente demora cerca de 4 minutos”.

A criação de uma nova estatística na NBA

Ken DeGennaro é o executivo da área de Media Operations & Technology na liga de basquetebol norte-americano, sendo responsável por toda a tecnologia utilizada na transmissão dos jogos em televisão e no digital.

À conversa no re:Invent 2025, explicou que a NBA, como liga em mais rápido crescimento no mundo inteiro, está constantemente à procura de se adaptar à forma como o desporto é consumido e discutido.

Atualmente, as estatísticas de cada jogador e de cada equipa geram muitas vezes mais interação em redes sociais do que as próprias jogadas e, por isso, um dos desafios prioritários para si é como pode criar mais indicadores estatísticos, que ajudem fãs a ter uma maior compreensão do jogo (de preferência ficando mais tempo numa transmissão). Está aqui a origem de uma parceria assinada com a AWS este ano.

“Nós construímos juntos uma plataforma chamada Inside The Game, que capta 29 data points do corpo dos jogadores, 60 vezes por segundo, e utiliza essa informação para construir modelos de IA que ajudam a desenvolver estatísticas e serviços. Um destes indicadores chama-se gravidade, e o que faz é medir a atenção que cada jogador atrai para si em termos de pressão defensiva. Imaginemos jogadores como Stephen Curry ou o Giannis Antetokounmpo, que fazem precisamente isto e libertam espaço para os seus colegas lançarem mais livres em campo. O jogo não são só três pontos e afundanços”, diz.

Julie Souza, AWS (à esquerda) e Ken Degennaro, NBA (à direita)