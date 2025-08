Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A "maior e mais antiga" discoteca gay da Alemanha declarou falência após quase meio século de atividade, vítima da inflação e de uma nova cultura de festas.

Problemas de gestão e aplicações de encontros foram alguns dos fatores que colocaram o SchwuZ na corda bamba e levou agora ao anúncio sobre a falência.

Na quinta-feira, a equipa de gestão publicou no Instagram: "O SchwuZ apresentou um pedido de insolvência. Mas: não queremos desistir!"

"Há quase 50 anos que o SchwuZ é mais do que apenas um clube. É uma segunda sala de estar. Um lugar para arte queer, comunidade, família e resistência. Muitos de nós encontrámos aqui o que procurávamos: um lar, a família que escolhemos e liberdade", lia-se

O SchwuZ, abreviatura de SchwulenZentrum ou centro gay, mudou-se para um espaço muito maior, com capacidade para mil pessoas, no badalado bairro de Neukölln, em 2013, o que pode ter sido o princípio do fim. Agora pretendem permanecer aberto até outubro, quando começarão as audiências de insolvência.