Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As quatro sessões interativas são feitas através de exercícios práticos, improvisação e técnicas de construção de personagem. Os participantes vão aprofundar o trabalho individual e em grupo, desenvolvendo a escuta, a presença e a capacidade de reagir com autenticidade em cena.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

No último dia, todo o trabalho culmina nas filmagens de uma cena profissional, com a equipa técnica de cinema da Let It Happen, proporcionando aos alunos uma experiência completa e autêntica do processo de um ator em filmagem.

As aulas são todas as sextas-feiras, das 20h00 às 23h00, em Algés. O valor é de 165 euros, não reembolsável em caso de desistência, e perfaz um total de 12 horas de aprendizagem cénica.

As inscrições para este workshop podem ser feitas aqui.