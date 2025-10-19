Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governador Gavin Newsom assinou, esta segunda-feira, o projeto de lei SB 243, que impõe restrições rigorosas a empresas que desenvolvem ou operam este tipo de aplicações, uma medida inédita nos Estados Unidos e que pode redefinir a forma como se pensa a responsabilidade digital no setor da IA.

De acordo com a TechCrunch, a nova lei, que entra em vigor a 1 de janeiro de 2026, exige que as empresas responsáveis por chatbots de “companhia” adotem mecanismos de segurança, verificação de idade, e protocolos de prevenção de crises emocionais. O objetivo é prevenir situações de abuso emocional, manipulação ou incentivo a comportamentos autolesivos. Riscos que têm sido associados a plataformas que simulam relações íntimas ou de amizade com utilizadores.

Entre as principais exigências estão:

Avisos claros de que a interação é com uma IA, impedindo que o utilizador a confunda com uma pessoa real;

Restrições ao conteúdo sexual explícito, sobretudo em interações com menores de idade;

Protocolos de prevenção de suicídio e autoagressão, com possibilidade de intervenção de serviços de emergência;

Relatórios obrigatórios sobre incidentes de crise e uso por menores, enviados ao Departamento de Saúde Pública da Califórnia;

Multas até 250 mil dólares por infração, aplicáveis a empresas que não cumpram as normas.

A medida surge como resposta a uma série de casos trágicos nos EUA alegadamente relacionados com o uso de chatbots de IA, incluindo o de um adolescente que se suicidou após manter conversas com um modelo que teria incentivado pensamentos autodestrutivos. Também a plataforma Character AI enfrenta um processo judicial movido pela família de uma menor de 13 anos, alegadamente exposta a conteúdo sexualizado gerado por IA.

As empresas sob escrutínio

Startups e gigantes tecnológicas como a OpenAI e a Meta, estão diretamente abrangidas pela nova lei. Algumas já começaram a adaptar as suas políticas próprias como noticiámos nas últimas semanas.