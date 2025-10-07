Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foram divulgados nas redes sociais cartazes de manifestações para o dia de hoje, 7 de outubro, data em que se assinalam dois anos do início do conflito entre o Hamas e Israel.

As manifestações estão convocadas para as cidades do Porto (Praça da Batalha), Braga (Avenida Central) e Lisboa (Marquês de Pombal), a partir das 19h00.

Nos cartazes podem ler-se frases como "Nós não precisamos mais da vossa simpatia", "Queremos a vossa raiva" e "Glória aos mártires da resistência palestiniana".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou ao 24notícias que vai ter agentes destacados nas três cidades e que as iniciativas serão acompanhadas "como todas as outras manifestações e ações contestatárias por todo o país".

