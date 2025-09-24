Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo menos 14 pessoas morreram no leste de Taiwan após o transbordamento de um lago natural que inundou o município de Guangfu, no distrito de Hualien. A maioria das vítimas eram idosos residentes no rés-do-chão de edifícios da cidade, segundo o corpo de bombeiros local, na CNN.

O desastre ocorreu na terça-feira, quando a barragem natural do riacho Matai’an cedeu entre as 14h50 e as 16h30, libertando uma enxurrada de lama e detritos que destruiu uma ponte e submergiu ruas inteiras, chegando a cobrir telhados.

De acordo com o Centro de Resposta a Desastres de Hualien, há 124 pessoas dadas como desaparecidas, todas residentes na região. As equipas de socorro — bombeiros, militares e especialistas — prosseguem buscas porta a porta.

A Administração Meteorológica Central de Taiwan emitiu o nível máximo de alerta por “chuvas extremamente torrenciais” para Hualien e para o vizinho distrito de Taitung.

O supertufão Ragasa, considerado a tempestade mais poderosa de 2025, já tinha provocado estragos no norte das Filipinas, com três mortos, cinco desaparecidos e mais de 17.500 desalojados.

No sul da China, quase 1,9 milhões de pessoas foram realojadas na província de Guangdong, enquanto Hong Kong e Macau elevaram esta madrugada o nível de alerta para o mais elevado.