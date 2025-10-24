Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mostra, que celebra o universo gráfico e narrativo da artista, inclui visitas guiadas por Safaa Did e integra o núcleo expositivo dedicado a narrativas de mulheres com impacto na 9.ª arte.

Além da exposição, Zeina Abirached marcará presença em sessões de autógrafos para o lançamento da sua mais recente novela gráfica, “O Profeta”, uma adaptação livre da célebre obra de Khalil Gibran. Inspirada nos temas centrais do escritor libanês — o amor, a morte, a liberdade, os filhos, a alegria e a dor —, a obra reafirma a ligação da autora às suas raízes e à herança literária do Líbano.

A Levoir, parceira habitual do festival, apresenta ainda o regresso da coleção Clássicos da Literatura Portuguesa em BD, com “O Livro do Desassossego”, de Fernando Pessoa, adaptado para banda desenhada.

Entre as novidades editoriais em destaque no Amadora BD’25, a Levoir promove também o lançamento do álbum “A Cor das Coisas”, com a presença do autor Martin Panchaud, vencedor do Fauve d’Or – Melhor Álbum no Festival de Angoulême (2023), do Grande Prémio da Crítica ACBD e de vários prémios internacionais.

O autor catalão KIM, conhecido por títulos como “A Arte de Voar”, “A Asa Quebrada” e “Neve nos Bolsos”, regressa igualmente a Portugal para apresentar e autografar a sua nova novela gráfica, “Fouché, um Génio Tenebroso”, sobre o controverso conspirador da Revolução Francesa.

A editora reuniu assim três grandes nomes da banda desenhada internacional — Zeina Abirached, Martin Panchaud e KIM — que estarão presentes no segundo fim de semana do festival para partilhar as suas histórias e traços com o público.

O Amadora BD’25 será ainda palco do lançamento dos volumes finais da coleção “As Extraordinárias Aventuras de Adèle Blanc-Sec”, de Jacques Tardi, concluindo a primeira edição em português desta icónica série.

Reconhecido como um dos maiores eventos dedicados à banda desenhada em Portugal, o Festival Internacional Amadora BD continua a afirmar-se como ponto de encontro entre autores, editoras e leitores, destacando o melhor da 9.ª arte nacional e internacional. A Levoir volta a marcar presença com stand próprio e uma programação que celebra a diversidade e o talento da BD contemporânea.

O festival acontece até 2 de novembro no Parque da Liberdade, Núcleo Central e na Galeria Municipal Artur Bual e o programa pode ser consultado aqui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.