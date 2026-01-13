Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As inscrições abrem a 20 de janeiro e podem ser consultadas no site oficial do prémio.

Instituído em 1999 em homenagem a José Saramago, Prémio Nobel da Literatura em 1998, o prémio tem como objetivo promover jovens escritores e a língua portuguesa. Entre os autores anteriormente premiados estão nomes como José Luís Peixoto, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, Bruno Vieira Amaral e João Tordo, bem como autores internacionais da lusofonia, como Ondjaki e Adriana Lisboa.

Na edição de 2024, a obra vencedora foi "Morramos ao menos no porto", de Francisco Mota Saraiva, que já tinha sido distinguido com o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís em 2023.

A obra vencedora desta 14.ª edição será publicada em Portugal pelo Grupo Porto Editora e no Brasil pelo Grupo Editorial Record, sendo distribuída em todos os países da lusofonia. A parceria com o Grupo Editorial Record no Brasil foi destacada por Paulo Oliveira, presidente da Fundação Círculo de Leitores, e por Sônia Machado Jardim, CEO do Grupo Editorial Record, que celebraram a promoção da literatura de língua portuguesa e a projeção internacional do prémio.

O júri deste ano será presidido por Guilhermina Gomes, da Fundação Círculo de Leitores, e integra Pilar del Río (Fundação José Saramago), Joana Matos Frias (Universidade de Lisboa), Clara Rowland (Universidade Nova de Lisboa), Ana Lima Cecílio (Grupo Editorial Record) e Lídia Jorge como membro honorário.

O Prémio Literário José Saramago atribui € 40.000 ao vencedor, que será anunciado no último trimestre de 2026. As candidaturas podem ser submetidas até 15 de maio de 2026.

