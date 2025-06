Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As 63 sessões realizadas envolveram 11 voluntários do Oney, membros da equipa da Sol Sem Fronteiras e mais de 40 professores, levando temas como a diferença entre necessidades e desejos, orçamento familiar, investimentos e impostos a estudantes do 5.º ao 12.º ano.

As sessões decorreram em escolas de Santo Tirso, Amadora, Vila Nova da Barquinha, Corroios, São Brás de Alportel, Lisboa, Mafra, Póvoa de Santa Iria, Sintra, Seixal, Bucelas e Peniche.

“São já cinco anos de contributo para o conhecimento dos termos financeiros e económicos, em conversas abertas nas escolas. Explicar a gestão do dinheiro é urgente, pois enquanto instituição financeira temos esta responsabilidade social”, afirmou Ágata Bettencourt, Head of Employee Experience Portugal & Spain do Oney Bank, em comunicado enviado ao 24notícias (anteriormente SAPO24), sublinhando que a literacia financeira é essencial para uma sociedade “economicamente mais saudável e conhecedora”.

Para esta edição, a metodologia do programa foi ajustada para ser mais dinâmica e participativa, com jogos em sala, dilemas financeiros e simulações de cenários reais, explicou Inês Souta, Diretora Executiva da Sol Sem Fronteiras. Segundo a responsável, o objetivo é colocar “os alunos como protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem”.

Nos cinco anos do programa, o projeto já chegou a mais de 6800 estudantes, com 282 sessões realizadas em 78 escolas e o envolvimento de 86 voluntários do Oney Bank. A iniciativa surge numa altura em que a literacia financeira começa a ganhar mais atenção em Portugal, embora ainda esteja pouco presente no currículo escolar, apesar de recentes projetos-piloto do Governo.