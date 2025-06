Numa nota publicada na sua conta de Facebook, o socialista defende que "as três candidaturas até agora formalmente apresentadas não esgotam nem o espaço político nem as propostas e perfis que devem estar representados nas eleições presidenciais do próximo mês de janeiro".

Diz também que considerava "bem-vinda" uma candidatura de António Vitorino "pelas suas qualidades políticas".

"Ontem, porém, ele declinou fazê-lo, decisão que lamento muito, mas naturalmente respeito", escreve Santos Silva, que justifica que isso o obriga "a uma nova reflexão sobre o quadro de candidaturas presidenciais possíveis", incluindo a eventual apresentação de uma candidatura própria.

Assim, o antigo presidente da Assembleia da República irá, nos próximos dias, consultar "a este respeito" pessoas cuja opinião preza "muito".

"Se tudo correr normalmente, e considerando os meus próprios afazeres profissionais, tenciono comunicar publicamente a decisão que tomar na próxima quarta-feira, 2 de julho", termina.

Recorde-se que, esta quinta-feira, o antigo comissário europeu António Vitorino anunciou que não vai concorrer às eleições presidenciais do próximo ano, referindo que a sua candidatura "não conseguiu reunir o consenso" para poder ser única na sua área política.

"Não me apresentarei a candidato. Eu sempre disse, fui sempre coerente, de que devia haver apenas um candidato nesta área politica (...) e manifestamente há um dado objetivo: a minha candidatura não conseguiu reunir o consenso para poder ser uma candidatura única desta área e portanto eu não me apresentarei", anunciou na SIC Notícias.