Foi de uma luz branca, e através de uma plataforma debaixo do palco, que os Imagine Dragons surgiram, pela hora que o sol se começava a pôr, no Estádio da Luz.

A Loom World Tour é a primeira digressão mundial de estádios da banda norte-americana, que vem apresentar o seu sexto disco, Loom. É também a sexta vez dos Imagine Dragons em Lisboa, tendo sido a última vez em 2022, no NOS Alive.

Apesar de ter sido "Fire in These Hills" a escolhida para abrir o concerto, foi "Thunder", logo de seguida, que assumiu a responsabilidade de não deixar ninguém sentado. "Bones", o primeiro single do álbum "Mercury - Act 2", continuou, depois, o bom trabalho de agitar o público.

Pelas bancadas e pelo relvado fora, encontrava-se todo o tipo de caras — novos e velhos, pais com filhos, casais e amigos de todas as faixas etárias.

Não é difícil perceber porquê. Os Imagine Dragons, formados em 2008 em Las Vegas, são conhecidos por misturarem vários géneros musicais nos seus projetos. O mesmo motivo que pode afastar um público mais fiel ao rock ou ao indietronica, acaba por acolher quem se encontra no meio.

O vocalista, Dan Reynolds, tem uma voz incontornavelmente excecional. A rouquidão que a caracteriza, o alcance sem esforço e a fluidez com que mistura vários estilos contribuem para que seja um frontman extremamente talentoso. Ao vivo, nada é diferente.

Como é habitual, chegou simples - de calções pelo joelho e uma manga cava básica. Ainda assim, os aplausos e gritos do público deixaram claro que preferiram o segundo outfit, quando Dan tirou a camisa, como já é costume, e por sinal, uma das razões que o tornou viral no TikTok.

"Take Me to the Beach", foi uma agradável surpresa vinda diretamente do último projeto. O tema, um eletropop leve e contagiagente, não só encheu o Estádio da Luz de bolas de piscina de plástico, mas também de sorrisos.

Pelo meio do concerto, a banda optou por tocar uma sequência de músicas mais remetentes ao rock.

"It’s Time" trouxe a energia eletrizante de 2011, que mostrou, na perfeição, a forma como a banda consegue combinar rock com eletrónica.

A noite, possivelmente cronometrada, chegou ao mesmo tempo que a música "I'm So Sorry", trazendo o cenário perfeito para mostrar aos mais teimosos que a banda sabe, efetivamente, tocar rock.

Ainda nesta sequência, o pior erro foi, talvez, quando o guitarrista, Wayne Sermon, achou que era uma boa ideia tocar um riff da "Seven Nation Army", dos The White Stripes, a meio do seu solo. Inocentemente, fez com que nem os Imagine Dragons escapassem ao clássico "esta merda é que é boa", que até então estava contido.

Pelo meio, entregaram as tão conhecidas "Whatever It Takes", "Bad Liar" e "Natural", que como era de se esperar, fizeram os mais calados cantar do início ao fim.

Nestas músicas, sentiu-se ainda mais a energia eletrizante de Dan, que é lindamente equilibrada com o jogo de luzes e a pirotecnia. Teria sido ainda mais interessante a adição de pulseiras sincronizadas, como as que são usadas pelos Coldplay, que casariam numa bonita sincronia com o ótimo trabalho já feito na cenografia.

Entre as várias intervenções do vocalista para comunicar com o público, que serviam maioritariamente para expressar gratidão, houve uma que se destacou.

No momento em que partilhava a razão pela qual a banda foi criada, que diz ter sido para "espalhar alegria", Dan Reynolds apresenta-se como um homem apaixonado pela vida e por viver. No entanto, admite também que durante a sua vida, lidou com ansiedade e depressão.

Num bonito, e extremamente importante, discurso sobre saúde mental, o vocalista da banda pede aos fãs que nunca se sintam sozinhos e que, acima de tudo, se lembrem que "a vida vale a pena ser vivida".

Com simplicidade, e num interessante arranjo acústico, o tema "Next To You" foi um forte candidato a protagonista do momento mais emocionante da noite.

Mas ainda assim, não venceu "Demons", o sucesso que apesar de já ter 12 anos, continua a ser inesquecível.

Num concerto de quase duas horas, que passou num piscar de olhos, vale ainda a pena destacar o momento em que tocou "Radioactive", que levou o vocalista até à bateria, e o final.

Foi com "Believer" que fecharam o concerto, o que era, possivelmente, a única escolha acertada. A última atuação não surpreendeu, pelo simples facto de ter sido tão boa quanto o resto do concerto — duas horas uniformes, repletas de energia, com bons músicos e um público que mostrou quem são "os mais barulhentos" da tournée.